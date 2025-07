Hercule(s) (7-12 ans en famille) Musée des arts et métiers Paris

Hercule(s) (7-12 ans en famille) au Musée des Arts et Métiers

Visites et activités – Ateliers

Vendredi 8 août 2025, 14h30 -15h30

Mercredi 13 août 2025, 14h30 -15h30

Théâtre des automates

Entre fantaisie et technique, la perfection mécanique s’expose et s’anime dans ce théâtre de machines.

Collection permanente

Organisé en sept sections thématiques, le parcours de visite permet de découvrir les plus belles pièces de la collection du musée.

Tarif : 6 € par enfant et 15 € par adulte

Durée (visite + atelier) : 1h

Réservation en ligne obligatoire

Rendez-vous à l’accueil du musée 15 minutes avant le début de la visite. En cas de retard, le billet ne pourra être ni échangé, ni remboursé.

La visite

En visite, les enfants et leurs parents découvrent les secrets des automates Fernand Martin et Roullet-Decamps présents dans les collections du musée.

L’atelier

En atelier, ils sont invités à créer une tenue à l’automate Hercule à l’aide d’une « carte habillée ».

Musée des arts et métiers 60 rue reaumur 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris