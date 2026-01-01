Herculine Barbin a-t-on vraiment besoin d’un vrai sexe ? A4 Eden Saint-Jean-d’Angély

Herculine Barbin a-t-on vraiment besoin d’un vrai sexe ? A4

Eden 47 boulevard lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

-26 ans, demandeur d’emploi.

Pensez à votre justificatif.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:00:00

fin : 2026-01-29 21:25:00

Date(s) :

2026-01-29

Au départ, un constat celui de l’irruption de la question du genre sur l’avant-scène de la société. En lisant Les Souvenirs d’Herculine Barbin, journal d’une jeune femme contrainte de changer de sexe au XIXᵉ siècle,

.

Eden 47 boulevard lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@destinationvalsdesaintonge.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the outset, an observation: that of the irruption of the gender issue on the forefront of society. While reading Les Souvenirs d’Herculine Barbin, the diary of a young woman forced to change sex in the XIXᵉ century,

L’événement Herculine Barbin a-t-on vraiment besoin d’un vrai sexe ? A4 Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-01-26 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme