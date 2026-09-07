Here and Now, un concert de Walid Ben Selim et Marie-Marguerite Cano, Église abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil,

Informations pratiques

Here and Now, un concert de Walid Ben Selim et Marie-Marguerite Cano Mercredi 16 septembre, 20h30 Église abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T20:30:00+02:00 – 2026-09-16T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T20:30:00+02:00 – 2026-09-16T21:30:00+02:00

Une soirée musicale d’inauguration : entre voix et harpe, au coeur du bourg de Saint-Florent-le-Vieil. Menés par Walid Ben Selim qui explore un dialogue entre héritages culturels en s’inspirant des grandes voix de la tradition soufie, qu’il réinterpréte à travers sa propre parole. Aux côtés de la harpiste Marie-Marguerite Cano, il façonne une expérience sonore singulière, où la voix et la harpe se répondent dans un échange sensible : d’un côté, une langue ancrée et vibrante ; de l’autre, une musicalité poétique et douce. Ensemble, ils composent un espace artistique habité, où se déploie librement l’émotion.

Événement en partenariat avec Scènes de Pays, Scène Conventionnée des Mauges pour ce concert

Église abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil Saint-Florent-le-Vieil 49410 Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.scenesdepays.fr/agenda/49-Walid-Ben-Selim-Marie-Marguerite-Cano?session=49 »}]

Une soirée musicale d’inauguration : entre voix et harpe, au coeur du bourg de Saint-Florent-le-Vieil. Menés par Walid Ben Selim qui explore un dialogue entre héritages culturels en s’inspirant des à…

©Maison Julien Gracq