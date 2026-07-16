Here we are, nos chers voisins, La Minoterie, Hyenville

Informations pratiques

Here we are, nos chers voisins 15 juillet – 4 septembre 2027 La Minoterie Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-15T18:30:00+02:00 – 2027-07-15T21:30:00+02:00

Fin : 2027-09-04T15:30:00+02:00 – 2027-09-04T21:00:00+02:00

En 2027, à l’occasion de ses 10 ans et de l’Année Européenne des Normands, le collectif Tulipe Mobile participe au Bicentenaire de la Photographie avec une exposition franco-britannique, des conférences sur la photographie britannique et la photographie française comme création partagée, des ateliers d’initiation à la photographie argentique menés par des photographes anglais et des photographes normands.

Depuis 2021, sous le titre générique « Nos chers voisins », Tulipe Mobile a établi une collaboration fructueuse avec des photographes britanniques. La connexion s’est faite par le biais de Open Eye Gallery, une structure de Liverpool clairement engagée dans la création partagée et la médiation pour les habitants. Dans le même état d’esprit en Normandie, depuis 10 ans, la pratique de Tulipe Mobile établit des ponts entre photographie contemporaine, vernaculaires et création partagée. L’exposition « Here we are » réunit les projets artistiques ou documentaires, les photographies des habitants réalisées au cours d’ateliers ponctuels, les photomontages et les collages.

Exposition collective franco-britannique de photographies contemporaines

Différentes pratiques sont regroupées dans l’exposition. Portraits négociés, créations partagées, rapport entre l’oralité des habitants et les photographies, cheminement du photographe dicté par celui des habitants, partage de photographies d’archive, la liste est longue et variée. Ces différentes pratiques feront l’objet d’explications contextuelles bilingues tout au long du parcours des visiteurs.

Territoires habités et lieux affectifs ? Espaces traversés ? Nature ? Britanniques et Normands questionnent nos rapport à nos paysages des deux côtés de la Manche.

Insula / Michelle Sank, Naviguer en terre ferme / Arno Brignon, Bradley Brook / Tristan Poyser, Qu’on est loin des Amériques et l’échappement du paysage / Hervé Dez et Pablo Fernandez, Histoires Naturelles / Mélanie Dornier.

Les archives photographiques sont à la fois des documents et des agents déclencheurs d’histoires familiales ou nationales. Comment les photographies changent notre rapport au passé ? Comment nous nous racontons des histoires ?

English Journey et On this Day / John Angerson, La valise oubliée / Emmanuelle Polle et Hervé Dez,

Border la mer / Emma Genty, the Mike Shotton slides box / Tulipe Mobile.

Les anglo-saxons parlent de communauté. En France on préfère le mot collectif. Dans les deux cas, le mot est à entendre de manière positive. De Liverpool à Gouville-sur-Mer, de Lingreville à Exeter, à la frontière entre les deux Irlande qui marque les fractures de la communauté européenne, il y a des histoires de groupes et de lieux qui racontent nos points communs et nos différences.

Red et Flowers Still Grow / Emma Case, Burnthouse Lane estate / Michelle Sank, Garden Party / Aurélie Auger, Sous la douceur du ciel / Eric Facon, An Englishman’s Search For The Irish Border / Tristan Poyser.

La Minoterie La Minoterie – Hyenville Hyenville 50660 Manche Normandie +33 6 13 20 40 00 https://laminoterie.com Le domaine La Minoterie est né d’une première envie, produire du cidre et du vin en Normandie.

Et puis, vient le coup de cœur. Une révélation en redécouvrant la Minoterie de Hyenville, bâtiment industriel laissé à l’abandon. Un projet se dessine alors : donner une seconde vie à ce monument de l’histoire locale et le transformer en un véritable lieu de partage et de convivialité : chai pour les vins et les cidres, boutique, bar et espace d’expositions. Parking sur place. Gare la plus proche Coutances.

En 2027, à l’occasion de ses 10 ans et de l’Année Européenne des Normands, le collectif Tulipe Mobile participe au Bicentenaire de la Photographie avec une exposition franco-britannique, des sur la à…

© Michelle Sank