Hérès en fête Hères

Entre musique, gastronomie, concours et moments festifs, la fête de Hères promet un programme haut en couleurs pour petits et grands. Découvrez ci-dessous le détail des animations.

Vendredi 29 août

21h00 Apéro tapas

➝ moules-frites ou saucisses-frites (8 €)

Concert rock avec Les Sal’goss

23h30 Bal disco animé par Podium Système D

Samedi 30 août

8h00 Vide-grenier

➝ inscription 1 € le mètre

➝ renseignements Anne 06 99 21 99 3 / Béa 06 62 13 67 38

12h00 Apéro

14h30 Concours de pétanque

➝ ouvert à tous

➝ 6 € l’engagement

➝ primes et engagements

20h00 Apéritif et repas animé par les bandas

➝ menu melon jambon, filet mignon au chorizo frites, dessert, café et vin compris (15 €)

00h00 Bal disco animé par Podium Système D

Buvette et restauration sur place au centre du village.

HERES Hères 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 01 86 commune-de-heres@orange.fr

English :

With music, gastronomy, competitions and festivities, the Hères festival promises a colorful program for young and old. Find out more below.

Friday, August 29

9:00 pm: Apéro tapas

? mussels and French fries or sausages and French fries (8 ?)

Rock concert with Les Sal?goss

11:30pm: Disco ball with Podium Système D

Saturday August 30th

8:00 am: Garage sale

? registration 1 ? per metre

? information: Anne 06 99 21 99 3 / Béa 06 62 13 67 38

12h00 Aperitif

2:30 pm: Petanque competition

? open to all

? 6 ? per entry

? premiums and commitments

8:00 pm: Aperitif and meal with live bandas

? menu: melon ? ham, filet mignon with chorizo ? French fries, dessert, coffee and wine included (15 ?)

00h00: Disco by Podium Système D

? Refreshments and food available in the village center.

German :

Zwischen Musik, Gastronomie, Wettbewerben und festlichen Momenten verspricht das Fest von Hères ein buntes Programm für Groß und Klein. Entdecken Sie unten die Einzelheiten der Animationen.

Freitag, 29. August

21.00 Uhr: Tapas-Aperitif ?

? Muscheln mit Pommes frites oder Würstchen mit Pommes frites (8?)

Rockkonzert mit Les Sal?goss

23.30 Uhr: Disco-Ball unter der Leitung von Podium Système D

Samstag, 30. August

8.00 Uhr: Flohmarkt

? Anmeldung 1 ? pro Meter

? Informationen: Anne 06 99 21 99 3 / Béa 06 62 13 67 38

12h00 Aperitif

14.30 Uhr: Petanque-Wettbewerb

? offen für alle

? 6 ? die Verpflichtung

? Prämien und Verpflichtungen

20.00 Uhr: Aperitif und Essen, das von Bandas begleitet wird

? Menü: Melone ? Schinken, Filet Mignon mit Chorizo ? Pommes frites, Dessert, Kaffee und Wein inklusive (15 ?)

00:00 Uhr: Disco-Ball unter der Leitung von Podium Système D

? Getränke und Essen vor Ort im Dorfzentrum.

Italiano :

Con musica, cibo, concorsi e festeggiamenti, il festival di Hères promette un programma colorato per grandi e piccini. Per saperne di più sugli eventi, consultare il sito web di Hères.

Venerdì 29 agosto

ore 21.00: Aperitivo a base di tapas

cozze e patatine fritte o salsicce e patatine fritte (ore 20.00)

Concerto rock con Les Sal?goss

ore 23.30: Disco ball con Podium Système D

Sabato 30 agosto

8.00: vendita di garage

registrazione 1 al metro

informazioni Anne 06 99 21 99 3 / Béa 06 62 13 67 38

12h00 Aperitivo

14.30: Gara di bocce

aperta a tutti

6 anni, quota d’iscrizione

premi e quote di iscrizione

20.00: Aperitivo e cena con bandas dal vivo

menu: melone, prosciutto, filetto con chorizo, patatine fritte, dolce, caffè e vino inclusi (15 ?)

00.00: Discoteca a cura di Podium Système D

? Rinfreschi e cibo disponibili nel centro del paese.

Espanol :

Con música, gastronomía, concursos y fiestas, el festival de Hères promete un colorido programa para grandes y pequeños. Más información sobre los eventos a continuación.

Viernes 29 de agosto

21:00 h: Aperitivo de tapas

? mejillones y patatas fritas o salchichas y patatas fritas (8 €)

Concierto de rock con Les Sal?goss

23.30 h: Baile disco con Podium Système D

Sábado 30 de agosto

8h00: Venta de garaje

? inscripción 1 ? por metro

? información Anne 06 99 21 99 3 / Béa 06 62 13 67 38

12h00 Aperitivo

14h30 Competición de petanca

abierto a todos

? 6 ? cuota de inscripción

? premios y derechos de inscripción

20.00 h: Aperitivo y comida con bandas en directo

? menú: melón ? jamón, filet mignon con chorizo ? patatas fritas, postre, café y vino incluidos (15€)

00:00: Discoteca a cargo de Podium Système D

? Refrescos y comida disponibles en el centro del pueblo.

