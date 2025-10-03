HERETIK SOUND SYSTEM – WAREHOUSE Nantes

Le collectif mythique Heretik Sound System fait son grand retour au Warehouse le vendredi 3 octobre 2025 pour une nuit d’anthologie !Précurseurs emblématiques de la scène techno underground française depuis les années 90, le collectif HERETIK SYSTEM célèbre aujourd’hui 30 ans d’activisme musical et de culture rave.Ayant marqué l’histoire des free-parties et influencé plusieurs générations d’artistes et de passionnés, HERETIK est devenu synonyme d’énergie brute, d’audace artistique et d’esprit libre. Toujours fidèles à leur volonté d’immerger le public, HERETIK proposera pour cette tournée une scénographie portée par un VJ, pensée comme une extension visuelle de leur musique. Le 3 octobre, la rave s’invite à Nantes.LINE-UP HardMusic – Acid – RavePOPOFNOUTBROKEKRS_Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44