Hergé, Tintin et les armes Relais du Bois Saint Georges Saintes
Hergé, Tintin et les armes Relais du Bois Saint Georges Saintes vendredi 10 octobre 2025.
Hergé, Tintin et les armes
Relais du Bois Saint Georges 132 cours Genêt Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Relais de culture et d’amitié, le Saint Georges Club invite Christian Schmitt, Ingénieur ECL, qui animera une conférence intitulée Hergé, Tintin et les armes .
.
Relais du Bois Saint Georges 132 cours Genêt Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 50 99 stgeorgesclub17100@free.fr
English :
The Saint Georges Club has invited Christian Schmitt, ECL engineer, to give a talk entitled « Hergé, Tintin and weapons ».
German :
Der Saint Georges Club lädt Christian Schmitt, Ingénieur ECL, zu einem Vortrag mit dem Titel « Hergé, Tintin et les armes » (Hergé, Tim und die Waffen) ein.
Italiano :
Come veicolo di cultura e amicizia, il Club Saint Georges invita Christian Schmitt, ingegnere ECL, a tenere una conferenza dal titolo « Hergé, Tintin e le armi ».
Espanol :
Como vehículo de cultura y amistad, el Club Saint Georges invita a Christian Schmitt, ingeniero de ECL, a dar una conferencia titulada « Hergé, Tintín y las armas ».
L’événement Hergé, Tintin et les armes Saintes a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge