Héria Event – Parc Héria Menétrux-en-Joux, 14 juin 2025

Jura

Héria Event Parc Héria Lieu-dit Val-Dessous Menétrux-en-Joux Jura

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-15

2025-06-14

Héria Event du 14 au 15 juin au Parc Héria, à proximité des Cascades du Hérisson.

Au programme, plusieurs animations gratuites

– Concert de Rock le samedi soir de 20h a 23h

– Marché de producteurs et artisans locaux le samedi de 15h à 21h

– Démonstration enflammée et finale régionale de tir à l’arc à cheval

– Démonstrations de fauconnerie faites par le Parc Animalier du Hérisson

– Animations pour les enfants

– Buvette et restauration sur place .

