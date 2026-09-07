Informations pratiques

Hérimoncourt

Hérimoncourt, berceau de l’histoire industrielle Peugeot

Hérimoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Partez à la découverte d’Hérimoncourt, berceau de la famille Peugeot et de ses premières usines, où l’histoire industrielle a profondément marqué le territoire.

Au fil de la visite, découvrez notamment les cités ouvrières de Terre Blanche, construites du XIXe au début du XXe siècle, qui témoignent de l’importance de la présence ouvrière et de la politique paternaliste menée par l’entreprise Peugeot.

Une plongée au cœur du patrimoine industriel local et de l’histoire qui a façonné la commune.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué ultérieurement. Pour plus d’informations contactez-nous au numéro indiqué. .

Hérimoncourt 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

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English : Hérimoncourt, berceau de l’histoire industrielle Peugeot

L’événement Hérimoncourt, berceau de l’histoire industrielle Peugeot Hérimoncourt a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD