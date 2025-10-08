Héritage et Succession Peyrehorade

Héritage et Succession Peyrehorade mercredi 8 octobre 2025.

Héritage et Succession

Communauté de commune Peyrehorade Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Maitre Rigal-Sabourault donnera des informations autour des sujets de l’héritage et de la succession. Des échanges avec les participants seront possibles durant cette intervention.

Maitre Rigal-Sabourault donnera des informations autour des sujets de l’héritage et de la succession. Des échanges avec les participants seront possibles durant cette intervention. .

Communauté de commune Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 60 03

English : Héritage et Succession

Maitre Rigal-Sabourault will provide information on the subjects of inheritance and succession. There will be an opportunity to exchange views with participants.

German : Héritage et Succession

Maitre Rigal-Sabourault wird Informationen rund um die Themen Erben und Vererben geben. Während des Vortrags besteht die Möglichkeit, sich mit den Teilnehmern auszutauschen.

Italiano :

Maitre Rigal-Sabourault fornirà informazioni sui temi dell’eredità e della successione. Ci sarà anche la possibilità di discutere con i partecipanti.

Espanol : Héritage et Succession

Maitre Rigal-Sabourault informará sobre los temas de herencias y sucesiones. También habrá oportunidad para el debate con los participantes.

L’événement Héritage et Succession Peyrehorade a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans