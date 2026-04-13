Héritage & Exil 2: Ensemble Chakâm, Autre lieu, Genève

Héritage & Exil 2: Ensemble Chakâm Dimanche 3 mai, 17h30 Autre lieu

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T17:30:00+02:00 – 2026-05-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T17:30:00+02:00 – 2026-05-03T20:00:00+02:00

Lauréat du Prix des Musiques d’Ici 2023, l’Ensemble Châkam (dont le nom est celui d’une ancienne forme de poésie persane) nous offre un langage singulier mêlant les répertoires classiques iranien et arabe, et le baroque. La fondatrice, Sogol Mirzaei (Iran/France), est l’une des représentantes les plus reconnues du râdif, la musique savante d’Iran.

Chakâm, signifiant « poème en persan littéraire », c’est trois musiciennes qui dévoilent un langage où les cordes dialoguent, s’exaltent et se retrouvent dans un souffle tantôt puissant, tantôt apaisé.

À travers des compositions originales, arrangées à plusieurs mains, elles donnent voix à des histoires croisées : vies vécues ou imaginées, départs, pertes,nostalgies, déracinement et renouveau.

Trois portraits uniques portés par des héritages musicaux distincts et une créativité partagée : compositrices et musiciennes brillantes, elles conjuguent ensemble la musique iranienne, la musique baroque et la musique arabe et font éclore un horizon sonore où naît ce fragile équilibre entre le « je » et le « nous ».

Ce concert a lieu dans le cadre de la série « Héritage & Exil » de l’organisation genevoise Initiative pour la Liberté Artistique, qui vient en aide aux artistes censurés ou persécutés dans leur pays d’origine à travers une aide légale à la migration, un accompagnement logistique et un soutien au développement artistique. L’organisation contribue également à la défense de la liberté artistique auprès des institutions internationales et à la recherche sur l’état de celle-ci dans le monde. Elle s’engage aussi dans la protection de l’héritage culturel en exil.

Ce concert avec l’Ensemble Chakâm soutient la création d’un fonds dédié aux services juridiques pour les artistes iraniens en situation de risque. S’appuyant sur l’expérience et l’engagement d’ILA dans la protection d’artistes confrontés à la censure et à la persécution, Heritage & Exile relie musique, solidarité et action directe.

Le Conservatoire Populaire n’est pas responsable de l’organisation de l’événement, organisé par l’Initiative pour la Liberté Artistique.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/concerts/heritage-exil-ensemble-chakam/e4d64fd6-d076-4e03-94c2-1ef7b30e4ef9/events/389727 »}]

Concert de l’Ensemble Chakâm dans le cadre de Héritage & Exil : un dialogue entre traditions et exil, au profit d’un fonds juridique pour des artistes iraniens en danger, porté par ILA.

Ensemble Chakâm