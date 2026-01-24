Héritières Espace Fayolle Guéret
vendredi 6 février 2026
Héritières
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Une quête en réhabilitation de la dignité des femmes, qui met à l’épreuve les amitiés et révèle des vérités enfouies.
Jeanne, romancière en perte de confiance, en proie a un passé douloureux, accepte, à contre coeur, un projet d’écriture autour d’une femme condamnée pour
sorcellerie en 1772. Avec Ana, une jeune journaliste féministe, elles exhument la vérité sur un procès inique et misogyne, révélant les failles de l’histoire de la chasse aux sorcières, et résonnant avec les démons intérieurs de Jeanne jusqu’à briser son amnésie traumatique. .
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine
English : Héritières
