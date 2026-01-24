Héritières

Espace Fayolle Guéret

Tarif : 2 – 2 – EUR

2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Une quête en réhabilitation de la dignité des femmes, qui met à l’épreuve les amitiés et révèle des vérités enfouies.

Jeanne, romancière en perte de confiance, en proie a un passé douloureux, accepte, à contre coeur, un projet d’écriture autour d’une femme condamnée pour

sorcellerie en 1772. Avec Ana, une jeune journaliste féministe, elles exhument la vérité sur un procès inique et misogyne, révélant les failles de l’histoire de la chasse aux sorcières, et résonnant avec les démons intérieurs de Jeanne jusqu’à briser son amnésie traumatique. .

