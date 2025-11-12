HERMAN DUNE + ALEXRESTE LE METRONUM Toulouse

HERMAN DUNE + ALEXRESTE

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 24 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 20:00:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Herman Dune, notre monument anti-folk national, le plus californien des songwriters français, nous présente Odysseús , un voyage musical au fil de son existence tumultueuse.

Herman Dune est le projet du Franco-Suédois David Ivar. Issu d’influences Folk (Bob Dylan, Leonard Cohen), Country (Townes Van Zandt, John Prine) et Indie-Folk (Elliot Smith, Lucinda Williams, Silver Jews), David Ivar, né et élevé à Paris, a dû s’inventer sa propre scène pour s’exprimer, à une époque où chanter à la guitare acoustique, en anglais, sur les scènes parisiennes, était considéré absurde. Superbe voyage musical. 12 .

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

English :

Herman Dune, our national anti-folk monument, the most Californian of French songwriters, presents us with Odysseús , a musical journey through his tumultuous existence.

German :

Herman Dune, unser nationales Anti-Folk-Monument, der kalifornischste aller französischen Songwriter, präsentiert uns Odysseús , eine musikalische Reise durch seine turbulente Existenz.

Italiano :

Herman Dune, il nostro monumento nazionale anti-folk, il più californiano dei cantautori francesi, presenta Odysseús , un viaggio musicale attraverso la sua vita tumultuosa.

Espanol :

Herman Dune, nuestro monumento nacional anti-folk, el más californiano de los cantautores franceses, presenta Odysseús , un viaje musical a través de su tumultuosa vida.

L’événement HERMAN DUNE + ALEXRESTE Toulouse a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE