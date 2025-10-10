HERMAN DUNE – HYDROPHONE – LORIENT Lorient

HERMAN DUNE Début : 2025-10-10 à 20:30. Tarif : – euros.

Fondé à la fin des années 1990s, Herman Dune est le projet de David Ivar, songwriter Franco-Suédois basé à San Pedro, le Port de Los Angeles, en Californie. Issu d’influences Folk (Bob Dylan, Leonard Cohen), Country (Townes Van Zandt, John Prine) et Indie-Folk (Elliot Smith, Lucinda Williams, Silver Jews), David Ivar, né et élevé à Paris, a dû s’inventer sa propre scène pour s’exprimer, à une époque ou chanter à la guitare acoustique, en Anglais, sur les scènes parisiennes, était considéré absurde. Le premier album d’Herman Dune (Turn Off The Light) sort en 2000 sur le label Atmosphériques. Grâce à l’enthousiasme du DJ de BBC1 John Peel (Plus de 10 Peel Sessions seront enregistrées), les portes du Royaume Uni, et de l’Europe s’ouvrent aux Chansons d’Herman Dune. Cette carrière internationale se poursuit sur des labels anglais (Track & Field, Virgin), américains (Shrimper, Everloving) et français (Source etc., EMI, Warner). En 2006, l’album GIANT, et le titre I Wish That I Could See You Soon, font suite au buzz de NOT ON TOP, et propulsent Herman Dune en tête de file. Les tournées s’intensifient, de l’Olympia à Paris à the Scala à Londres, en passant par des headlines aux festivals de Benicassim, Green Man, Primavera, Les Vieilles Charrues, Rock En Scène, ou le Central Park Summer Festival. Depuis 2015, Herman Dune est installé à San Pedro, le quartier ouvrier et portuaire de Los Angeles, Mecque du Punk Rock Californien (Minute Men, Black Flag) avec sa femme et collaboratrice Mayon, et ses trois chats noirs. De son bungalow californien, il dirige son propre label (Santa Cruz Records), et a sorti six albums, Sweet Thursday, Santa Cruz Gold, Notes From Vinegar Hill, et la trilogie The Portable Herman Dune Vol 1-3, et réalisé plusieurs musiques de films dont Mariage A Mendoza et Pétaouchnock (Edouard Deluc) Après une tournée marathon et “sold out” en Europe en 2022, seul sur scène pour The Portable Herman Dune, Herman Dune revient avec un nouvel album attendu en 2025, produit par David Garza (Milk Carton Kids, Fiona Apple, Iron & Wine, John C. Riley)

