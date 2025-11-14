HERMAN DUNE – LA BRECHE Cherbourg En Cotentin

HERMAN DUNE Début : 2025-11-14 à 21:00. Tarif : – euros.

HERMAN DUNEHerman Dune, notre monument anti-folk national, le plus californien des songwriters français, présente Odysseús , un voyage musical au fil de son existence tumultueuse, à paraître le 13 juin 2025 via Santa Cruz Records. Rendez-vous cet automne pour une épopée live héroïque en solo à travers l’Europe et le Royaume-Uni, et notamment le 14 Novembre à la Brèche (sous chapiteau), Cherbourg en Cotentin.Fondé à la fin des années 1990, Herman Dune est le projet du Franco-Suédois David Ivar. Issu d’influences Folk (Bob Dylan, Leonard Cohen), Country (Townes Van Zandt, John Prine) et Indie-Folk (Elliot Smith, Lucinda Williams, Silver Jews), David Ivar, né et élevé à Paris, a dû s’inventer sa propre scène pour s’exprimer, à une époque où chanter à la guitare acoustique, en anglais, sur les scènes parisiennes, était considéré absurde.Depuis 2015, Herman Dune est installé à San Pedro, le quartier ouvrier et portuaire de Los Angeles, Mecque du Punk Rock Californien (Minute Men, Black Flag) avec sa femme et collaboratrice Mayon, et ses trois chats noirs. De son bungalow californien, il dirige son propre label (Santa Cruz Records), et a sorti six albums (sur quinze au total), Sweet Thursday, Santa Cruz Gold, Notes From Vinegar Hill, et la trilogie The Portable Herman Dune Vol 1-3, et réalisé plusieurs musiques de films dont Mariage A Mendoza et Pétaouchnock (Edouard Deluc).

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA BRECHE RUE DE LA CHASSE VERTE 50100 Cherbourg En Cotentin 50