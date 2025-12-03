HERMAN DUNE – LE VIP St Nazaire

HERMAN DUNE Début : 2026-02-15 à 18:00. Tarif : – euros.

Pas de 1ère partie.Ouverture des portes 30 min avant le début du concertRendez-vous ce dimanche d’hiver avec le plus californien des songwriters français et son Odysseús, voyage au fil de son existence tumultueuse.Fondé à la fin des 90’s, Herman Dune est le projet du Franco-Suédois David Ivar, nourri d’influences folk, country et indie-folk.Pour les amateur.rice.s de folk, les chansons d’Herman Dune, c’est un peu comme un doudou et cet album lumineux ne peut que le confirmer.A l’origine de cet Odysseús, une pause forcée à Montréal, tel un Ulysse loin de son port d’attache (San Pedro à Los Angeles). Un temps suspendu, début d’un voyage dont l’écriture a pris plusieurs années. Herman Dune partage aujourd’hui ce journal de bord musical.

LE VIP PORT DE SAINT-NAZAIRE 44600 St Nazaire 44