HERMAN DUNE – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

HERMAN DUNE Début : 2025-11-07 à 20:30. Tarif : – euros.

Herman Dune, notre monument anti-folk national, le plus californien des songwriters français, présente Odysseús , un voyage musical au fil de son existence tumultueuse, à paraître le 13 juin 2025 via Santa Cruz Records. Rendez-vous cet automne pour une épopée live héroïque en solo à travers l'Europe et le Royaume-Uni, et notamment le 7 novembre 2025 à la Rock School Barbey, à Bordeaux.

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33