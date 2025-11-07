Herman Dune Rock School Barbey Bordeaux

Herman Dune Vendredi 7 novembre, 20h30 Rock School Barbey Gironde

20 € (Prévente – Hors frais de location) / 25 € (Sur place)

Début : 2025-11-07T20:30:00 – 2025-11-07T23:55:00

Fin : 2025-11-07T20:30:00 – 2025-11-07T23:55:00

Herman Dune, notre monument anti-folk national, le plus californien des songwriters français, présente « Odysseús », un voyage musical au fil de son existence tumultueuse, à paraître le 13 juin 2025 via Santa Cruz Records. Rendez-vous cet automne pour une épopée live héroïque en solo à travers l’Europe et le Royaume-Uni et notamment le 7 novembre 2025 à la Rock School Barbey à Bordeaux.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 33 66 00 https://www.rockschool-barbey.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://link.dice.fm/Ic5db799df0b »}]

