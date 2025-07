Herman Dune – Saison Mythos Théâtre du Vieux Saint-Étienne Rennes

Herman Dune – Saison Mythos Théâtre du Vieux Saint-Étienne Rennes Mardi 7 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine

25€ Tarif unique

Odysseús_ Herman Dune / Folk-Rock

Herman Dune, notre monument anti-folk national, le plus californien des songwriters français, présente « Odysseús », un voyage musical au fil de son existence tumultueuse, à paraître le 13 juin 2025 via Santa Cruz Records. Rendez-vous cet automne pour une épopée live héroïque en solo à travers l’Europe et le Royaume-Uni, et notamment le mardi 7 octobre 2025 au Théâtre du Vieux Saint-Etienne à Rennes.

[Lien de la billetterie](https://www.festival-mythos.com/programmation/herman-dune/)

Théâtre du Vieux Saint-Étienne Théâtre du Vieux Saint-Étienne Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine