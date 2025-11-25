Hermon Mehari & Tony Tixier Soul Song Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire

Hermon Mehari & Tony Tixier Soul Song

Rue du Général de Gaulle Palais de Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02 20:30:00

fin : 2026-02-02 23:30:00

Date(s) :

2026-02-02

Concert Hermon Mehari & Tony Tixier

Soul Song

Né à Montreuil dans une famille aux racines antillaises, Tony Tixier a longuement séjourné aux États-Unis. Originaire de Kansas City (mais de parents érythréens), Hermon Mehari a fait le chemin inverse en venant s’installer en France. Au-delà de ce jeu de chassé-croisé, pourtant, un lien indéfectible relie ces deux musiciens, depuis leur première rencontre en 2010 dans un club parisien.

En juin 2024, les deux musiciens, forts de nombreux albums et collaborations depuis quinze ans, et dont l’entente musicale a continué à se forger en clubs, festivals et sur disques, se retrouvent pour un duo au festival TOC-TOC en Puisaye.

La suite ? Le concert est si prometteur qu’ils reviennent en Bourgogne dès novembre pour enregistrer leur disque. 4 reprises, 2 compositions, 2 improvisation enregistrés en une seule prise directe, sans autre artifice qu’une trompette et un Fender Rhodes, leur album Soul Song révèle mieux qu’une complicité le partage d’une tradition afro-américaine vivante et vibrante, aussi connectée à ses racines qu’elle est ouverte à l’instant présent.

A découvrir sur scène ! .

Rue du Général de Gaulle Palais de Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 88 51 contact@bigbangjazz.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Hermon Mehari & Tony Tixier Soul Song

L’événement Hermon Mehari & Tony Tixier Soul Song Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)