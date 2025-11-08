Hero Festival saison XI l’invitation au voyage Parc des Expositions Marseille

Hero Festival saison XI l’invitation au voyage

Du samedi 8 au dimanche 9 novembre 2025 de 9h30 à 19h. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 09:30:00

fin : 2025-11-09 19:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Le HeroFestival est un événement culturel transgénérationnel.

Cette année, nous célébrons le 11e anniversaire du HeroFestival. Attendez-vous à des surprises, des invités spéciaux et des moments inoubliables. Préparez-vous à vivre une fête épique pendant 2 jours !





Sur près de 25.000 m² d’exposition entre intérieur et extérieur, 4 scènes et 3 halls, retrouvez plus de 100 artistes acteurs internationaux, chanteurs, comédiens VF, cosplayers, illustrateurs, auteurs… et des animations devenues incontournables jeux vidéo, show, dédicaces, ateliers, démonstrations, concerts, concours, jeux, tournois… le plein de rencontres, de sensations et de découvertes à partager entre amis et en famille !





Les fans de BD, comics, cinéma, cosplay, séries… trouveront leur bonheur au fil de nos allées. Le HeroFestival est le rendez-vous des passionnés de la pop culture, un univers où toutes les générations se retrouvent pour célébrer leurs héros préférés. .

Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

HeroFestival is a cross-generational cultural event.

German :

Das HeroFestival ist ein generationsübergreifendes Kulturereignis.

Italiano :

L’HeroFestival è un evento culturale intergenerazionale.

Espanol :

HeroFestival es un acontecimiento cultural intergeneracional.

