Hero Realms à Procrastin et Fabuleux à Huelgoat. Huelgoat
Hero Realms à Procrastin et Fabuleux à Huelgoat. Huelgoat samedi 15 novembre 2025.
Hero Realms à Procrastin et Fabuleux à Huelgoat.
Huelgoat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Découvrez ou redécouvrez le jeu de Deckbuilding Hero Realms lors d’une après-midi conviviale et épique ! .
Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 55 34
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Hero Realms à Procrastin et Fabuleux à Huelgoat. Huelgoat a été mis à jour le 2025-11-07 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ