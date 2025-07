HÉROÏNES CIE ON T’A VU SUR LA POINTE Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans

HÉROÏNES CIE ON T’A VU SUR LA POINTE

Espace Culturel SCELIA 28 Rue Didier Pironi Sargé-lès-le-Mans Sarthe

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2025-12-07 15:30:00

fin : 2025-12-07 16:30:00

2025-12-07

Longtemps restées dans l’ombre des exploitations, ces filles et femmes d’agriculteurs sont pourtant les héroïnes silencieuses d’un siècle de labeur.

Ce spectacle est un hommage à un métier, aux femmes qui l’ont endossé et parfois porté à bout de bras. Le texte traverse 100 ans de travail à la ferme, autant d’années d’émotions, de fragilité et de force à la fois.

Le projet Héroïnes est né de rencontres avec des femmes agricultrices à la retraite. Après plusieurs années à collecter des témoignages, Anne-Cécile Richard porte sur scène un théâtre documentaire où le XXème siècle est raconté à travers le regard de ces héroïnes passées et présentes, qui pose la question de notre avenir commun.

Le coin d’une table, un tableau noir pour tout décor. La lumière d’une lampe de bureau dévoile l’histoire de cinq générations où l’on croise joies, peines et difficultés. Le récit nous transmet une histoire de l’agriculture à travers le regard de ces femmes qui travaillent le vivant. .

English :

Long kept in the shadows, these farmers? daughters and wives are the silent heroines of a century of hard work.

German :

Diese Töchter und Frauen von Landwirten, die lange Zeit im Schatten der landwirtschaftlichen Betriebe standen, sind jedoch die stillen Heldinnen eines Jahrhunderts harter Arbeit.

Italiano :

Tenute a lungo nell’ombra, queste figlie e mogli di contadini sono le eroine silenziose di un secolo di duro lavoro.

Espanol :

Mantenidas durante mucho tiempo en la sombra, las hijas y esposas de estos granjeros son las heroínas silenciosas de un siglo de duro trabajo.

