Héroïnes de 7 lieux : Festival de contes – Quartier Grand-Bellevue Nantes, 23 mai 2025 02:36, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-19 –

Gratuit : oui Gratuit Accès libre dans la limite des places disponibles. Pensez à réserver sur :https://www.festivalheroines.com/general-6 Tout public

Au début de l’été : la 5eme édition du festival de la Cie La Lune Rousse dans le quartier Grand-Bellevue !Avec pour artistes invitées :- Trois artistes-conteuses en création : Céline RIPOLL, Nezha LAKHAL-CHEVE, Karine MAZEL.- Cinq artistes en tournée : Aurèle SALMON et Crystel LEVENES, Nathalie KRAJCIK, Leila BOUNOUS, Anne-Gaël GAUDUCHEAU- Autour de la marraine 2025 : Ines CAZALAS, Maîtresse de conférences en littérature comparée, tombée en amour pour les contes de tradition orale. Elle explore les contes et les mythes en tous sens : rapports entre anthropologie et littérature ; circulations entre oralité et écriture ; enjeux politiques, éthiques et écologiques… et justement fera en « Cont’Appart » une causerie sur : « Contes et écologie : les puissances du féminin ».Des récits millénaires aux récits-témoignages de vie : tout un programme pour célébrer les héroïnes !Travailleuses, princesses, grand-mères, sorcières, aventurières, déesses, sœurs ou mères, guerrières, sages et sauvages : à l’occasion de cette programmation tout public et familiale, on découvrira des récits du monde entier -certains millénaires, d’autres contemporains- dans lesquels les femmes (ou le féminin en chacun de nous) jouent le rôle principal.Le festival permettra aussi de rencontrer les héroïnes du quartier, de mettre en avant leurs actions et les lieux qu’elles animent : jardin partagé, épicerie associative, appartement, atelier cuisine…7 lieux insolites pour découvrir un territoire.L’édition 2025 des Héroïnes de 7 lieux fera également la part belle aux créatrices. Avec cette année trois artistes « en chantier de création », le festival se fait point d’appui, allié, creuset. Dans un contexte où les moyens culturels s’amenuisent, nous affirmons notre engagement : soutenir, modestement mais résolument, celles qui portent et font naitre les histoires.Des spectacles, mais aussi des causeries, des ateliers, des stages …

Quartier Grand-Bellevue Nantes 44100

02 40 76 93 37 https://www.festivalheroines.com/general-6