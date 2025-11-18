Héroïnes des jours d’hiver : la Reine des neiges et autres contes Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier

Héroïnes des jours d’hiver : la Reine des neiges et autres contes Samedi 13 décembre, 10h30, 16h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Début : 2025-12-13T10:30:00 – 2025-12-13T11:30:00

Fin : 2025-12-13T16:00:00 – 2025-12-13T17:00:00

Redécouvrez le véritable conte de La Reine des Neiges, partez à la rencontre de la mystérieuse Befana, faites connaissance avec Matha, l’héroïne au grand cœur. Trois héroïnes d’hier et d’aujourd’hui bravant le froid au nom de l’amitié, de l’aventure et de la générosité ! »

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66

Cie Pied de Biche(s) Spectacle