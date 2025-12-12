Héroïnes Salle Equinoxe Savenay

Héroïnes

Ce spectacle de théâtre documentaire et d’objets propose un voyage d’hier à aujourd’hui, à travers le regard de ces héroïnes, et pose la question de notre avenir commun.

Venue donner une conférence sur la vie des femmes dans l’agriculture du XXe siècle à nos jours, Cécile dérive, et cherche dans la vie des femmes agricultrices des réponses à ses questions. Dans la crise agricole actuelle, dans les voix des femmes qui ont travaillé la terre, et dans son héritage familial une nappe blanche transmise de femme en femme. Dans le milieu agricole, les femmes ont toujours été présentes, mais trop souvent invisibles.

Héroïnes est librement inspiré de paroles recueillies à la maison de retraite de Guémené-Penfao et auprès d’agricultrices du Pays de Redon, du Pays de Fougères, et du livre La Nappe blanche de Françoise Legendre.

Ce spectacle est programmé par la mairie de Savenay dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes.

Tout public, à partir de 12 ans.

Une soirée Agriculture au féminin dès 19h30, profitez de la projection du film Paludiers… au féminin . .

