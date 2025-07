Hérons et compagnie Rivarennes

Là, posé sur une branche morte surplombant la rivière, un oiseau attend sa proie. Armé d’un long bec en forme de poignard, de hautes pattes et de grandes ailes, c’est un oiseau adapté aux zones humides. On l’appelle héron, bihoreau, aigrette, crabier ou bien encore blongios. Venez tenter de rencontre ces espèces de hérons lors d’une sortie naturaliste en bordure de l’Indre.

Inscription en ligne indispensable https://www.helloasso.com/associations/lpo-centre-val-de-loire/evenements/herons-et-compagnie-1 .

Rivarennes 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 82 76 92 57

There, perched on a dead branch overlooking the river, a bird awaits its prey. Armed with a long, dagger-like beak, high legs and large wings, it’s a bird adapted to wetlands.

Dort sitzt ein Vogel auf einem toten Ast mit Blick auf den Fluss und wartet auf seine Beute. Mit seinem langen, dolchartigen Schnabel, den hohen Beinen und den großen Flügeln ist er ein an Feuchtgebiete angepasster Vogel.

Lì, appollaiato su un ramo morto che si affaccia sul fiume, un uccello attende la sua preda. Dotato di un lungo becco a forma di pugnale, di lunghe zampe e di grandi ali, è un uccello adattato alle zone umide.

Allí, posado en una rama muerta que domina el río, un pájaro espera a su presa. Armado con un largo pico en forma de daga, largas patas y grandes alas, es un ave adaptada a los humedales.

