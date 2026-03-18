Hérons et Compagnies Biron
Hérons et Compagnies Biron mercredi 22 avril 2026.
Hérons et Compagnies
Saligue aux oiseaux Biron Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Au cours d’une balade commentée, partez à la découverte de ces oiseaux appelés les hérons et découvrez un des plus grand rassemblement d’ardéidés du département. Vous apprendrez à différencier les espèces par leurs caractéristiques, mais aussi à les observer et les écouter. Vous comprendrez l’importance des zones humides dans leur développement mais aussi les interactions qu’ils ont avec l’écosystème. .
Saligue aux oiseaux Biron 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 33 58 06 ltillard@chasseurdefrance.com
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English : Hérons et Compagnies
L’événement Hérons et Compagnies Biron a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Coeur de Béarn