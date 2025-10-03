Héros de ma mythologie grecque Médiathèque – Le Coteau Le Coteau

Héros de ma mythologie grecque Médiathèque – Le Coteau Le Coteau vendredi 3 octobre 2025.

Héros de ma mythologie grecque 3 et 4 octobre Médiathèque – Le Coteau Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T17:59:00

Fin : 2025-10-04T09:30:00 – 2025-10-04T17:00:00

Qui n’a jamais tressailli face aux exploits de Persée, Thésée ou Jason ?

À travers des œuvres puissantes et colorées, Martin Jarrie illustre les grands récits de la mythologie gréco-romaine, mettant en scène des héros légendaires comme Persée, Thésée ou Jason. Inspiré des textes de Martine Laffon, l’artiste propose une série de tableaux narratifs vibrants et expressifs.

Exposition par Martin Jarrie, illustrateur – Du 27 septembre au 31 octobre

Médiathèque – Le Coteau 8 Avenue Parmentier 42120 Le Coteau Le Coteau 42120 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477678393 http://mediathequesroannaisagglomeration.fr

Qui n’a jamais tressailli face aux exploits de Persée, Thésée ou Jason ?

©Martin Jarrie