Héros Écolos Plumelin

2026-03-07
Matinée dédiée au nettoyage du bourg et au ramassage des déchets. Cette initiative vise à sensibiliser chacun à la protection de notre cadre de vie, dans un esprit convivial et solidaire.
Ouvert à tous habitants, familles, jeunes et moins jeunes sont invités à participer.
Venez nombreux rejoindre les Héros Écolos et agir concrètement pour une commune plus propre et plus agréable !
Programme
• 8h30 accueil des participants autour d’un café offert
• Nettoyage du bourg
• 11h30 pot de l’amitié pour terminer la matinée .
Plumelin 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 10 75
