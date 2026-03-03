Héros Écolos Plumelin

Héros Écolos

Matinée dédiée au nettoyage du bourg et au ramassage des déchets. Cette initiative vise à sensibiliser chacun à la protection de notre cadre de vie, dans un esprit convivial et solidaire.

Ouvert à tous habitants, familles, jeunes et moins jeunes sont invités à participer.

Venez nombreux rejoindre les Héros Écolos et agir concrètement pour une commune plus propre et plus agréable !

Programme

• 8h30 accueil des participants autour d’un café offert

• Nettoyage du bourg

• 11h30 pot de l’amitié pour terminer la matinée .

Plumelin 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 10 75

