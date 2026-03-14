Héros, Héro, Héroïnes… Théâtre Le Paradis Théâtre Le Paradis Périgueux

Héros, Héro, Héroïnes… Théâtre Le Paradis

Théâtre Le Paradis 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Une écriture sur la filiation entre générations.

Transmettre l’histoire de nos héros héroïnes sans voiler leurs failles ni leurs fissures.

Des personnages qui se mélangent et se croisent dans un bistrot de campagne ou dans la vallée de l’Homme.

Monique se prend pour Antigone , Misto se voit en roi du biscotto, Jean parle a ses haricots, Marie s’est échappée d’ici…

Il y’ a celles et ceux qui parlent à la terre de leurs ancêtres.

Ceux qui se suffisent de peu.

Ceux qui luttent pour défendre leurs droits.

Celles qui rêvent d’être des héroïnes….

Nous sommes toutes les héros les héroïnes de nos vies.

Nous sommes le fruit de ce qui nous compose.

Ce qui nous est transmis.

Et vous quels sont vos héros? Vos héroïnes ? .

Théâtre Le Paradis 8 Place Faidherbe Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 20 93

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English : Héros, Héro, Héroïnes… Théâtre Le Paradis

L’événement Héros, Héro, Héroïnes… Théâtre Le Paradis Périgueux a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Communal de Périgueux