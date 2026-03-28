Herrebouc fête Pâques SAINT-JEAN-POUTGE Saint-Jean-Poutge

Herrebouc fête Pâques

SAINT-JEAN-POUTGE Domaine de Herrebouc Saint-Jean-Poutge Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Ce dimanche, on célèbre le printemps avec une journée festive et gourmande au domaine !

Au programme

CHASSE AUX BOUTEILLES

Si une tradition à Pâques est de trouver des oeufs en chocolat dans son jardin, à Herrebouc, nous vous proposons de chercher des bouteilles de vin dans les vignes ! Avec des millésimes de plus de 15 ans, le domaine dispose d’un véritable trésor ! Saurez-vous les retrouver en résolvant nos énigmes (plusieurs niveaux de difficultés) ?

Top départ de la chasse aux bouteilles à 10h, mais pas de panique, vous pouvez la rejoindre à n’importe quelle heure. Il restera juste moins de bouteilles !

Pensez à vous munir d’un équipement adapté au terrain et au temps, mais le soleil devrait être de la partie !

Animation offerte par le domaine, accueil dès 10h au chai (inscription obligatoire).

️ BRUNCH DE PRINTEMPS

Cette année on vous propose une grande assiette gourmande, composée de produits bio et locaux. Comme toujours, nous mettons à l’honneur les productions paysannes gersoises, comme les fromages de la Ferme du Raguet, les oeufs du Domaine de Hustet ou le pain de Cloé ou de Clément.

Et toujours une option végétarienne .

Formule brunch à 20 € par personne sur réservation (idéalement en ligne)

Brunch composé d’une grande assiette salée et d’un dessert ; accompagné par un verre de vin du domaine ou un jus de pommes bio ; et d’un café Ethiquable !

ATELIER DE DÉCORATION D’ŒUFS

Participez à notre atelier de décoration d’oeufs en autonomie, ou conseillé par l’un des membres de notre équipe créative. Décorez votre oeuf de la manière la plus colorée, élégante ou originale qui soit !

A emporter chez vous ou à accrocher sur notre arbre à œufs pour qu’il grossisse et devienne petit à petit le plus gros osterbaum gersois !

CONCERT DE LES POINCONNEURS

Un duo swinguant et chantant pour profiter d’un début d’après midi dans la cour du domaine… et le temps n’a plus de prise !

Ludo Lescaut au chant et à la guitare, Nicolas Thévenin à la basse.

Tous les ingrédients d’une ambiance réjouissante sont réunis. Alors chantez et dansez maintenant !

DÉGUSTATION VIN & CHOCOLAT

Rendez-vous dans l’après-midi au caveau de vente pour une dégustation vins & chocolats animée par Hélène, avec les vins du domaine et les chocolats grands crus Ethiquable.

D’étonnantes alliances qui éveilleront sans aucun doute votre curiosité et vos papilles.

Animation en accès libre, à l’issue du concert, aux environs de 16h nombre de places limitées offerte par Herrebouc & Ethiquable

TROC DE PLANTES

Le printemps est là et la nature partout renait. L’occasion de s’échanger entre jardiniers amateurs plantes, plantules et graines !

Une table sera dédiée au troc à l’entrée du chai déposez vos plantes en arrivant, et prenez en d’autres en repartant !

GRATIFERIA

On a tous chez nous un objet qui nous encombre mais dont on peine à se débarrasser car nous y sommes attachés. Et qui sait, il pourrait encore servir…

La Gratiferia est là pour ça déposez votre objet qui fera le bonheur de quelqu’un et repartez peut-être avec celui qui vous manquait ou qui vous a tapé dans l’oeil !

JEUX DE SOCIETE

Tout la journée découvrez nos jeux de société sur le thème de l’oeuf, de la nature et du printemps il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !

En extérieur, affrontez-vous au cornhole décoré par Willywoodtoys aux couleurs de Herrebouc ou bien au traditionnel Molky et autres jeux de plein air !

.

SAINT-JEAN-POUTGE Domaine de Herrebouc Saint-Jean-Poutge 32190 Gers Occitanie +33 5 62 64 68 34 domaine@herrebouc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This Sunday, we’re celebrating spring with a festive, gourmet day at the estate! ??

On the program:

? BOTTLE HUNT

If it’s traditional at Easter to find chocolate eggs in your garden, at Herrebouc you’ll be looking for bottles of wine in the vineyards! With vintages over 15 years old, the estate has a veritable treasure trove! Can you find them by solving our riddles (several levels of difficulty)?

The bottle hunt starts at 10 a.m., but don’t panic, you can join in at any time. There will just be fewer bottles left!

Remember to bring equipment suited to the terrain and weather, but the sun should be out in force!

Activities offered by the estate, welcome from 10 a.m. at the winery (registration required).

?? SPRING BRUNCH

This year, we’re offering a gourmet brunch featuring organic and local produce. As always, we’ll be featuring local produce from the Gers region, including cheeses from Ferme du Raguet, eggs from Domaine de Hustet and bread from Cloé and Clément.

And there’s always a vegetarian option.

Brunch formula at 20? per person with reservation (ideally online)

Brunch consists of a large savory plate and a dessert; accompanied by a glass of Domaine wine or organic apple juice; and an Ethiquable coffee!

? EGG DECORATING WORKSHOP

Take part in our egg-decorating workshop on your own, or with the guidance of one of our creative team members. Decorate your egg in the most colorful, elegant or original way possible!

Take it home with you, or hang it on our egg tree to grow into the biggest osterbaum in Gers!

? CONCERT BY LES POINCONNEURS

A swinging, singing duo to enjoy an early afternoon in the courtyard of the estate? and time has no hold on you!

Ludo Lescaut on vocals and guitar, Nicolas Thévenin on bass.

All the ingredients for a great atmosphere. So sing and dance now!

?? WINE & CHOCOLATE TASTING

Join us in the afternoon at the sales cellar for a wine & chocolate tasting hosted by Hélène, featuring estate wines and Ethiquable Grand Cru chocolates.

Amazing combinations that are sure to arouse your curiosity and taste buds.

Free admission after the concert, around 4 p.m. number of places limited offered by Herrebouc & Ethiquable

? PLANT SWAP

Spring is here and nature is coming back to life everywhere. An opportunity for amateur gardeners to swap plants, seedlings and seeds!

A barter table will be set up at the entrance to the winery: drop off your plants as you arrive, and pick up others as you leave!

? GRATIFERIA

We all have a cluttering object at home that we find hard to get rid of because we’re so attached to it. And who knows, it might still be useful?

That’s what the Gratiferia is all about: drop off your object that will make someone else happy, and maybe you’ll go home with the one you’ve been missing or that caught your eye!

? BOARD GAMES

All day long, discover our board games on the theme of eggs, nature and spring: there’s something for every taste and every age!

Outdoors, take on the cornhole decorated by Willywoodtoys in the colors of Herrebouc, or the traditional Molky and other outdoor games!

L’événement Herrebouc fête Pâques Saint-Jean-Poutge a été mis à jour le 2026-03-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65