HERVE BARBEREAU HYPNOSE Comédie Le Mans Le Mans

HERVE BARBEREAU HYPNOSE

Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : 2026-02-27 21:00:00

Début : 2026-02-27 21:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Dans le précédent spectacle, ‘’L’Hypnose A Travers Le Temps, Hervé parcourait les grandes étapes de l’évolution de l’Hypnose, des origines jusqu’à son utilisation au 21ème siècle, jusqu’à la reconnaissance de toutes ses vertus.

Aujourd’hui, pour beaucoup encore, l’hypnose reste une supercherie, ou revêt une dimension mystique, voire, paranormale. L’Hypnose intrigue et est l’objet de toutes les croyances. C’est de cela que traite ce nouveau chapitre, et de cela aussi, on peut en rire… .

Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69

