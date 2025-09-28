Hervé Billaut et Guillaume Coppola à 4 mains sur le piano ancien du château d’Aulteribe Sermentizon
Hervé Billaut et Guillaume Coppola à 4 mains sur le piano ancien du château d’Aulteribe Sermentizon dimanche 28 septembre 2025.
Hervé Billaut et Guillaume Coppola à 4 mains sur le piano ancien du château d’Aulteribe
Château d’Aulteribe Sermentizon Puy-de-Dôme
Récital à 4 mains d’Hervé Billaut et Guillaume Coppola sur le piano de George Onslow dans le grand salon du château d’Aulteribe Franz Schubert, Georges Bizet et Manuel de Falla.
Château d’Aulteribe Sermentizon 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 53 14 55 sylvie.bergougnoux@monuments-nationaux.fr
English :
4-hand recital by Hervé Billaut and Guillaume Coppola on George Onslow’s piano in the grand salon of Château d’Aulteribe: Franz Schubert, Georges Bizet and Manuel de Falla.
German :
Vierhändiges Klavierkonzert von Hervé Billaut und Guillaume Coppola auf dem Klavier von George Onslow im großen Salon des Schlosses von Aulteribe: Franz Schubert, Georges Bizet und Manuel de Falla.
Italiano :
Un recital a 4 mani di Hervé Billaut e Guillaume Coppola al pianoforte di George Onslow nel grande salone dello Château d’Aulteribe: Franz Schubert, Georges Bizet e Manuel de Falla.
Espanol :
Recital a 4 manos de Hervé Billaut y Guillaume Coppola al piano de George Onslow en el gran salón del castillo de Aulteribe: Franz Schubert, Georges Bizet y Manuel de Falla.
