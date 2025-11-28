Hervé Celcal & Caroline Faber (DeNduM) Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne

Hervé Celcal & Caroline Faber (DeNduM)

Le Maquis de Vareilles
2 Rue de l'Érable
Les Vallées de la Vanne
Yonne

2025-11-28 21:00:00

2025-11-29

2025-11-28 2025-11-29

Hervé Celcal et Caroline Faber forment le groupe DeNduM, familier du Maquis depuis leurs débuts ensemble. Entourés des superbes musiciens de leur dernier album, CAP, ils seront au complet pour présenter les 12 chansons qui le composent. Espoir, résilience, nature, amour, joie, groove ! Et de nombreux clins d’œil à des chansons que le public du Maquis connait bien ! Une soirée d’un jazz pluriel, chaleureux et partageur, aux accents caribéens assumés ; et tout ça, 3 semaines avant l’anniversaire des 15 ans de DeNduM au New Morning !

Caroline Faber voix

Hervé Celcal piano, voix

Daniel Mizrahi guitares

Jérémy Bruyère contrebasse

Abraham Mansfarroll batterie-percussions .

Le Maquis de Vareilles
2 Rue de l'Érable
Les Vallées de la Vanne
89320 Yonne
Bourgogne-Franche-Comté
+33 3 86 88 31 15

Hervé Celcal & Caroline Faber (DeNduM)

