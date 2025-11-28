Hervé Celcal & Caroline Faber (DeNduM) Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne
Hervé Celcal & Caroline Faber (DeNduM) Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne vendredi 28 novembre 2025.
Hervé Celcal & Caroline Faber (DeNduM)
Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 21:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-28 2025-11-29
Hervé Celcal et Caroline Faber forment le groupe DeNduM, familier du Maquis depuis leurs débuts ensemble. Entourés des superbes musiciens de leur dernier album, CAP, ils seront au complet pour présenter les 12 chansons qui le composent. Espoir, résilience, nature, amour, joie, groove ! Et de nombreux clins d’œil à des chansons que le public du Maquis connait bien ! Une soirée d’un jazz pluriel, chaleureux et partageur, aux accents caribéens assumés ; et tout ça, 3 semaines avant l’anniversaire des 15 ans de DeNduM au New Morning !
Caroline Faber voix
Hervé Celcal piano, voix
Daniel Mizrahi guitares
Jérémy Bruyère contrebasse
Abraham Mansfarroll batterie-percussions .
Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 31 15
English :
German : Hervé Celcal & Caroline Faber (DeNduM)
Italiano :
Espanol :
L’événement Hervé Celcal & Caroline Faber (DeNduM) Les Vallées de la Vanne a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Sens et Sénonais