Hervé Celcal & Caroline Faber (DeNduM) New Morning Paris

Après la magistrale release party de leur 2e album, « CAP », au Café de la danse, le pianiste Hervé Celcal et la chanteuse Caroline Faber choisissent la scène du mythique New Morning pour célébrer les 15 ans de leur groupe DeNduM.

15 ans de concerts explosifs avec leur jazz chaleureux, sensible, élégant et conteur. Venez fêter cet événement avec des musiciens de haut vol et de fabuleux invités-ées lors de ce concert qui retracera un parcours foisonnant.

Invités : Lanna Zita, Marylène Ingremeau & Khalid Kouhen, Atissou Loko. Kristof Negrit.

Le mercredi 17 décembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

De 20 à 30 euros.

Tout public.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20251217-6368-herve-celcal-caroline-faber-dendum-.html