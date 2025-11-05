Hervé GLOAGUEN – Photographies – « Une rétrospective » – novembre 2025 Galerie Arcturus Paris

Hervé GLOAGUEN – Photographies – « Une rétrospective » – novembre 2025 Galerie Arcturus Paris mercredi 5 novembre 2025.

Le fil rouge de cette exposition s’articule autour de la figure humaine en mouvement sur fond de compositions subtilement travaillées et soulignées par des jeux d’ombres et de lumières. Hervé Gloaguen se distingue par son audace. Il intègre dans ses clichés les forces de la couleur en parallèle du noir et blanc.

Signature d’un livre récemment sorti : « A Rome la nuit » aux Editions Contrejour.

Vernissage le jeudi 6 novembre de 18h à 21h en présence de l’artiste.

Signature du livre « A Rome la nuit » (Ed. Contrejour), le jeudi 13 novembre de 18h à 20h.

Dossier de presse

Exposition : Du 5 au 16 novembre 2025 – 11 rue Guénégaud – Paris 6ème

Du 17 au 29 novembre 2025 -sur rendez-vous au 25 rue de Verneuil – Paris 7ème

La galerie Arcturus met à l’honneur Hervé Gloaguen, à travers une rétrospective soulignant son rôle de témoin historique des années 1960 à 2000.

Du lundi 17 novembre 2025 au samedi 29 novembre 2025 :

Du mercredi 05 novembre 2025 au dimanche 16 novembre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-05T01:00:00+01:00

fin : 2025-11-30T00:59:59+01:00

Date(s) :

Galerie Arcturus 11 rue Guénégaud 75006 Paris, FranceParis

https://galeriearcturus.com/ +33680161588 galerie.arcturus@gmail.com