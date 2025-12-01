Hervé Salamone 7tet Ghost Jazz Project Jazz swing Place Saint-Pierre Mâcon

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon

Tarif : 6 – 6 – 16 EUR

Début : 2025-12-13 20:00:00

2025-12-13

Vous avez pu écouter le trompettiste Hervé Salamone au sein des big band de l’Oeuf, The Amazing Keystone ou Bigre si vous êtes habitués du Crescent ! Il a également joué avec des artistes de renom comme Quincy Jones, Dee Dee Bridgwater, Charles Aznavour…

Après son précédent album Suite , lauréat dans la catégorie composition lors d’un concours à New York en 2017, Hervé Salamone présente son nouveau projet intitulé Ghost Jazz Project. Ce septet réunit de merveilleux musiciens autour d’un répertoire original. Cette nouvelle création musicale rend hommage au swing, avec une connotation plus moderne, mélangé au hard-bop, rappelant certaines racines du blues et du gospel.

En résidence au Crescent durant cette semaine, ils présenteront pour la première fois ce nouveau répertoire et enregistreront le concert en vue de la sortie d’un album en 2026.

Avec

Hervé Salamone trompette,

Pierre Baldy-Moulinier trombone,

Pierre Desassis saxophone alto & flûte,

Vincent Périer saxophone ténor & clarinette,

Wilhelm Coppey piano,

Christophe Lincontang contrebasse,

Charles Clayette batterie. .

lecrescent@lecrescent.net

Hervé Salamone 7tet Ghost Jazz Project Jazz swing

