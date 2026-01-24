Hervé Tirefort : un p’tit coin de PARODIE ! LA GERBE, Montpellier (Hérault) Hérault
Hervé Tirefort : un p'tit coin de PARODIE ! LA GERBE, Montpellier (Hérault) Hérault Dimanche 15 mars, 16h30
15€ Tarif normal (sur place)
10€ Tarif réduit intermittents, étudiants
CB acceptées
Un spectacle musical humoristique basé sur l’imitation vocale, le pastiche musical et la parodie.
Le chansonnier caméléon **Hervé Tirefort** propose un spectacle musical humoristique basé sur l’imitation vocale, le pastiche musical et la parodie.
Un tour de chant des possibles, cuisiné au piano à feu vif par un chansonnier amoureux des jeux de mots et de la note bleue.
Venez faire un p’tit tour au paradis de la chanson en compagnie d’artistes immortels : **Devos, Brassens, Kakou, Brassens, Higelin, Gainsbourg, Ferré, Aznavour, Nougaro, Hallyday**… épaulés par des artistes d’aujourd’hui : **M, Charlelie, Cabrel, Lavilliers.**
**Tout public -Apéro convivial offert après le concert**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-15T16:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-15T18:00:00.000+01:00
leforumdelamusique@gmail.com 06 59 09 04 64 https://www.helloasso.com/associations/le-forum-de-la-musique/evenements/herve-tirefort-un-p-tit-coin-de-parodie
LA GERBE, Montpellier (Hérault) 19 rue Chaptal – Montpellier Centre Hérault 34060 Hérault