Hervé Tirefort : un p'tit coin de PARODIE ! LA GERBE, Montpellier (Hérault) Hérault Dimanche 15 mars, 16h30

15€ Tarif normal (sur place)

10€ Tarif réduit intermittents, étudiants

CB acceptées

Un spectacle musical humoristique basé sur l’imitation vocale, le pastiche musical et la parodie.

Le chansonnier caméléon **Hervé Tirefort** propose un spectacle musical humoristique basé sur l’imitation vocale, le pastiche musical et la parodie.

Un tour de chant des possibles, cuisiné au piano à feu vif par un chansonnier amoureux des jeux de mots et de la note bleue.

Venez faire un p’tit tour au paradis de la chanson en compagnie d’artistes immortels : **Devos, Brassens, Kakou, Brassens, Higelin, Gainsbourg, Ferré, Aznavour, Nougaro, Hallyday**… épaulés par des artistes d’aujourd’hui : **M, Charlelie, Cabrel, Lavilliers.**

**Tout public -Apéro convivial offert après le concert**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-15T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-15T18:00:00.000+01:00

leforumdelamusique@gmail.com 06 59 09 04 64 https://www.helloasso.com/associations/le-forum-de-la-musique/evenements/herve-tirefort-un-p-tit-coin-de-parodie

LA GERBE, Montpellier (Hérault) 19 rue Chaptal – Montpellier Centre Hérault 34060 Hérault



