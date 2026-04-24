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HERVE VILARD – Capri c’est fini … LES ATELIERS MAGIQUES DE DANI LARY Barbieres

HERVE VILARD – Capri c’est fini … LES ATELIERS MAGIQUES DE DANI LARY Barbieres

HERVE VILARD – Capri c’est fini … LES ATELIERS MAGIQUES DE DANI LARY Barbieres vendredi 24 avril 2026.

Lieu : LES ATELIERS MAGIQUES DE DANI LARY

Adresse : 20 GRANDE RUE

Ville : 26300 Barbieres

Département : 26

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 20:30

HERVE VILARD – Capri c’est fini … Début : 2026-04-24 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LES ATELIERS MAGIQUES DE DANI LARY 20 GRANDE RUE 26300 Barbieres 26

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