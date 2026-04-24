HERVE VILARD – Capri c’est fini … LES ATELIERS MAGIQUES DE DANI LARY Barbieres
HERVE VILARD – Capri c’est fini … LES ATELIERS MAGIQUES DE DANI LARY Barbieres vendredi 24 avril 2026.
HERVE VILARD – Capri c’est fini … Début : 2026-04-24 à 20:30. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
LES ATELIERS MAGIQUES DE DANI LARY 20 GRANDE RUE 26300 Barbieres 26
À voir aussi à Barbieres (26)
- Concert Hervé Vilard Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières 25 avril 2026
- THE KIDS HARMONY – LES ATELIERS MAGIQUES DE DANI LARY Barbieres 25 avril 2026
- La cérémonie des Lézards Maison des Arts Barbières 25 avril 2026
- Concert The Kids Harmony Ateliers magiques de Dani Lary Barbières 26 avril 2026
- Jamel Comedy Club Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières 30 mai 2026