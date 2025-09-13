Hesta de l’Autona Place du village Montaner

Les 13 et 14 septembre, Montaner célèbre l’automne dans une ambiance conviviale et traditionnelle. Au programme démonstrations agricoles et artisanales, expositions, jeux béarnais, marché gourmand, voitures et tracteurs anciens, animations pour enfants et soirées festives. Un moment idéal pour découvrir les savoir-faire d’antan, profiter de la musique et partager un repas chaleureux au cœur du village.

Samedi 13 septembre

14h à 18h place du village

Expositions et démonstrations de matériels agricoles anciens, battage à l’ancienne, vieux moteurs et tracteurs, pressage de fruits, production de farines, travail du bois, jeu de quilles de 9…

Expositions « L’école des années 60 à 80 », « Aquarelles et livre du Montanerès »

20h30 Foyer rural Soirée béarnaise

Dimanche 14 septembre

Dès 10h et toute la journée, place du village

Démonstrations de matériels agricoles anciens et artisanat, présentation de voitures et cyclos de collection, jeu de quilles de 9 et château gonflable…

Expositions « L’école des années 60 à 80 », « Aquarelles et livre du Montanerès »

12h Apéritif concert chants et musiques occitanes

Repas 16€ (menu à venir) au Foyer Rural, ou restauration rapide

17h Clôture de la Hesta avec la parade de tracteurs

Toute la journée, buvette restauration et marché gastronomique.

Place du village MONTANER Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 53 88 chateau.montaner@orange.fr

English :

On September 13 and 14, Montaner celebrates autumn in a friendly, traditional atmosphere. On the program: agricultural and craft demonstrations, exhibitions, Bearn games, gourmet market, vintage cars and tractors, children’s entertainment and festive evenings. An ideal time to discover the skills of yesteryear, enjoy live music and share a hearty meal in the heart of the village.

Saturday, September 13th

2pm to 6pm village square:

Exhibitions and demonstrations of old-fashioned farming equipment, old-fashioned threshing, old engines and tractors, fruit pressing, flour production, woodworking, 9-pin bowling…

Exhibitions: « L?école des années 60 à 80 », « Aquarelles et livre du Montanerès »

8:30pm Foyer rural: Béarnaise evening

Sunday September 14th

From 10 a.m. all day, village square:

Demonstrations of vintage farm equipment and crafts, presentation of vintage cars and bicycles, 9-pin bowling and bouncy castle…

Exhibitions: « L?école des années 60 à 80 », « Aquarelles et livre du Montanerès »

12pm Aperitif concert: Occitan songs and music

Meal: 16? (menu to be announced) at the Foyer Rural, or fast food

5pm Closing of the Hesta with the tractor parade

All day long, refreshment stands and gourmet market.

German :

Am 13. und 14. September feiert Montaner den Herbst in einer geselligen und traditionellen Atmosphäre. Auf dem Programm stehen landwirtschaftliche und handwerkliche Vorführungen, Ausstellungen, bearnaische Spiele, ein Feinschmeckermarkt, Oldtimer und Traktoren, Kinderanimation und festliche Abende. Ein idealer Zeitpunkt, um alte Handwerkskünste zu entdecken, Musik zu genießen und ein gemütliches Essen im Herzen des Dorfes zu teilen.

Samstag, 13. September

14h bis 18h Place du village

Ausstellungen und Vorführungen alter landwirtschaftlicher Geräte, Dreschen nach alter Art, alte Motoren und Traktoren, Obstpressen, Mehlherstellung, Holzbearbeitung, 9er-Kegeln…

Ausstellungen: « Die Schule der 60er bis 80er Jahre », « Aquarelle und Buch aus dem Montanerès »

20.30 Uhr Foyer rural: Bearnaise-Abend

Sonntag, 14. September

Ab 10 Uhr und den ganzen Tag über, Dorfplatz

Vorführungen alter landwirtschaftlicher Geräte und Kunsthandwerk, Präsentation von Oldtimern und Oldtimer-Fahrrädern, 9er-Kegelbahn und Hüpfburg…

Ausstellungen: « Die Schule der 60er bis 80er Jahre », « Aquarelle und Buch aus dem Montanerès »

12 Uhr Aperitif-Konzert: okzitanische Lieder und Musik

Essen: 16 Euro (Menü wird noch bekannt gegeben) im Foyer Rural, oder Fastfood

17 Uhr Abschluss der Hesta mit einer Traktorparade

Den ganzen Tag über Imbissstände und gastronomischer Markt.

Italiano :

Il 13 e 14 settembre Montaner celebra l’autunno in un’atmosfera accogliente e tradizionale. In programma: dimostrazioni agricole e artigianali, mostre, giochi di Bearn, mercato gastronomico, auto e trattori d’epoca, animazione per bambini e serate di festa. Un momento ideale per scoprire le abilità di un tempo, godersi la musica e condividere un pasto caldo nel cuore del villaggio.

Sabato 13 settembre

dalle 14.00 alle 18.00 nella piazza del villaggio:

Mostre e dimostrazioni di vecchi attrezzi agricoli, trebbiatura all’antica, motori e trattori d’epoca, spremitura della frutta, produzione di farina, lavorazione del legno, bowling a 9 birilli…

Mostre: « L’école des années 60 à 80 », « Aquarelles et livre du Montanerès »

20.30 Foyer rurale: serata béarnaise

Domenica 14 settembre

Dalle 10.00 e per tutto il giorno, piazza del villaggio:

Dimostrazioni di vecchi attrezzi agricoli e di artigianato, presentazione di auto e biciclette d’epoca, bowling a 9 birilli e castello gonfiabile…

Mostre: « L’école des années 60 à 80 », « Aquarelles et livre du Montanerès »

ore 12:00 Concerto aperitivo: canzoni e musica occitana

Pasto: 16 euro (menu da comunicare) presso il Foyer Rural, o fast food

ore 17 Chiusura dell’Hesta con la sfilata dei trattori

Per tutto il giorno, bar e mercato gastronomico.

Espanol :

Los días 13 y 14 de septiembre, Montaner celebra el otoño en un ambiente acogedor y tradicional. En el programa: demostraciones agrícolas y artesanales, exposiciones, juegos del Bearn, mercado gastronómico, coches y tractores de época, animaciones infantiles y veladas festivas. Un momento ideal para descubrir los oficios de antaño, disfrutar de la música y compartir una comida caliente en el corazón del pueblo.

Sábado 13 de septiembre

de 14:00 a 18:00 h en la plaza del pueblo:

Exposiciones y demostraciones de material agrícola antiguo, trilla a la antigua, motores y tractores antiguos, prensado de frutas, fabricación de harina, carpintería, bolos 9 pinos…

Exposiciones: « L’école des années 60 à 80 », « Aquarelles et livre du Montanerès »

20.30 h Foyer rural: velada bearnesa

Domingo 14 de septiembre

A partir de las 10 h y durante todo el día, plaza del pueblo:

Demostraciones de material agrícola antiguo y artesanía, presentación de coches y bicicletas de época, bolera de 9 bolos y castillo hinchable…

Exposiciones: « L’école des années 60 à 80 », « Aquarelles et livre du Montanerès »

12 h Concierto de aperitivo: canciones y música occitanas

Comida: 16 euros (menú por anunciar) en el Foyer Rural, o comida rápida

17 h Clausura de la Hesta con el desfile de tractores

Durante todo el día, bar de refrescos y mercado gastronómico.

