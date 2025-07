HESTA GASCONA CONCERT DE LA MAL COIFFÉE (LANGUEDOC), PLUME (AUVERGNE) ET ORCHESTRINA TRAMA (CATALOGNE). Bagnères-de-Luchon

HESTA GASCONA CONCERT DE LA MAL COIFFÉE (LANGUEDOC), PLUME (AUVERGNE) ET ORCHESTRINA TRAMA (CATALOGNE).

Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2025-08-16 20:00:00

fin : 2025-08-16

2025-08-16

20h Parc du Casino Concert de La Mal Coiffée (Languedoc), Plume (Auvergne) et Orchestrina Trama (Catalogne).

Il s’agit de la soirée ouverte à nos voisins d’Occitanie, qui, par leur diversité, feront découvrir plusieurs styles musicaux et sons d’Occitanie. La Mal Coiffée, pionnières des groupes vocaux féminins, présentera son nouvel album. Dans une ambiance festive et dansante, ces trois groupes vous emporteront dans des atmosphères différentes.. Entrée libre .

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie lapastorala31@gmail.com

English :

20h ? Parc du Casino: Concert by La Mal Coiffée (Languedoc), Plume (Auvergne) and Orchestrina Trama (Catalonia).

German :

20h ? Parc du Casino: Konzert von La Mal Coiffée (Languedoc), Plume (Auvergne) und Orchestrina Trama (Katalonien).

Italiano :

20h ? Parc du Casino: concerto di La Mal Coiffée (Linguadoca), Plume (Alvernia) e Orchestrina Trama (Catalogna).

Espanol :

20h ? Parque del Casino: Concierto de La Mal Coiffée (Languedoc), Plume (Auvernia) y Orchestrina Trama (Cataluña).

