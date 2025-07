HÈSTA GASCONA FÊTE GASCONE VENDREDI 15 AOÛT Bagnères-de-Luchon

Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2025-08-15 21:00:00

fin : 2025-08-15

2025-08-15

4 jours consacrés à la culture gasconne Une occasion unique de (re)découvrir la culture et la cuisine de la région, dans une ambiance festive et conviviale !

Vendredi 15 :

9h30 Parc du Casino concours de pétanque (licenciés) organisé par la Boule Luchonnaise.

10h Parc thermal Messe traditionnelle du 15 août procession des guides depuis l’église jusqu’au kiosque des Thermes, bénédiction des piolets et messe traditionnelle.

10h Complexe du Casino Conférence société pyrénéenne Sorcières sans balai (I. Gratacos).

14h MJC Espace Nelson Mandela Stage de danses occitanes Initiation ou confirmés (congo). Sur inscription uniquement.

14h Complexe du Casino Initiation au gascon Découverte (B. Arrous), sur inscription.

15h Complexe du Casino Concert lea eta anuxka Découvrez les chants des Pyrénées occidentales avec un duo de jeunes filles basques au talent indéniable. Tarif 5€

16h Complexe du Casino Atelier herbularius Rencontre botanique avec M. Baudoin (artiste ethnobotaniste).

17h Complexe du Casino Conférence flore pyrénéenne Plantes médicinales (R. Pujol) en partenariat avec l’Académie Julien Sacaze.

17h Centre ville Cantèra itinérante en ville Groupes polyphoniques.

19h30 Parc du Casino Aperò’cantèra & bal a la voix.

21h Parc du Casino Bal avec les musiciens du Comminges Issus des groupes Arredalh, Eth Chot, Estornapic, Airetères, Toti Tres… une vingtaine de musiciens ont construit un programme dansant et chantant pour le plaisir des oreilles et des pieds du public. Entrée libre .

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie lapastorala31@gmail.com

English :

4 days dedicated to Gascon culture? A unique opportunity to (re)discover the region’s culture and cuisine, in a festive and convivial atmosphere!

German :

4 Tage, die der Kultur der Gascogne gewidmet sind? Eine einzigartige Gelegenheit, die Kultur und die Küche der Region (wieder) zu entdecken, in einer festlichen und geselligen Atmosphäre!

Italiano :

4 giorni dedicati alla cultura guascone? Un’occasione unica per (ri)scoprire la cultura e la cucina della regione, in un’atmosfera festosa e amichevole!

Espanol :

¿4 días dedicados a la cultura gascona? Una ocasión única para (re)descubrir la cultura y la gastronomía de la región, en un ambiente festivo y cordial

