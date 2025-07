HESTA GASCONA FETE GASCONNE DIMANCHE Bagnères-de-Luchon

Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2025-08-17

fin : 2025-08-17

2025-08-17

4 jours consacrés à la culture gasconne Une occasion unique de (re)découvrir la culture et la cuisine de la région, dans une ambiance festive et conviviale !

Une culture vivante, propre à notre identité, ouverte aux autres. Une culture qui se transmet et qui se partage

Au programme, ateliers, échanges, conférences, expositions, projections, promenades contées, découverte du patrimoine, jeux, stages, danses, chants, traditions…

– Dimanche 17

9h à 18h Parc du Casino Marché gascon producteurs locaux et ateliers artisanaux.

10h à 17h Complexe du Casino Salon du livre rencontres avec les auteurs.

10h à 17h Complexe du Casino Quilles et jeux en bois quilles de 6 et de 9 des Pyrénées.

10h parking camping-car, zone de badech: Passejada contada promenade contée (F. Handy).

11h Complexe du Casino Conférence histoire Plantes, légumes et jardins des Pyrénées (H. Lassus-Pigat Clab)

10h à 16h MJC Espace Nelson Mandela Stages d’instruments Accordéon diatonique, Cornemuse, Clari, Flûte (sur inscription uniquement).

12h Parc du Casino Repas partagé et chanté.

14h Complexe du Casino: Initiation au gascon Découverte (B. Arrous), sur inscription.

15h Complexe du Casino: Spectacle contes tout public (F. Handy).

17h Théâtre du Casino Concert de Airetères (Comminges) et Rambalh (Val d’Aran). En clôture du Festival, retrouvez deux groupes des Pyrénées centrales et leurs chants toujours aussi touchants et émouvants. Tarif 5€ .

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie lapastorala31@gmail.com

English :

4 days dedicated to Gascon culture? A unique opportunity to (re)discover the region’s culture and cuisine, in a festive and convivial atmosphere!

German :

4 Tage, die der Kultur der Gascogne gewidmet sind? Eine einzigartige Gelegenheit, die Kultur und die Küche der Region (wieder) zu entdecken, in einer festlichen und geselligen Atmosphäre!

Italiano :

4 giorni dedicati alla cultura guascone? Un’occasione unica per (ri)scoprire la cultura e la cucina della regione, in un’atmosfera festosa e amichevole!

Espanol :

¿4 días dedicados a la cultura gascona? Una ocasión única para (re)descubrir la cultura y la gastronomía de la región, en un ambiente festivo y cordial

L’événement HESTA GASCONA FETE GASCONNE DIMANCHE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2025-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE