HESTA GASCONA FETE GASCONNE PROGRAMME DU JEUDI 14 AOÛT Bagnères-de-Luchon

HESTA GASCONA FETE GASCONNE PROGRAMME DU JEUDI 14 AOÛT Bagnères-de-Luchon jeudi 14 août 2025.

HESTA GASCONA FETE GASCONNE PROGRAMME DU JEUDI 14 AOÛT

Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

Le vendredi 14 août à Luchon, vivez une journée festive mêlant randonnée gourmande, culture gasconne, conférences, chants polyphoniques, spectacles et animations pour petits et grands, jusqu’au grand show folklorique en soirée.

« Une culture vivante, propre à notre identité, ouverte aux autres. Une culture qui se transmet et qui se partage »

Au programme, ateliers, échanges, conférences, expositions, projections, promenades contées, découverte du patrimoine, jeux, stages, danses, chants, traditions…

9h Parc du Casino Randonnée pédestre avec pauses gourmandes, produits locaux. Organisée par l’association Benoit, un sourire pour la vie. Tarif 10 € Inscriptions 06 28 30 08 81.

9h Parc du Casino Ateliers découverte pour enfants Jeux, musique & culture gasconne (4-12 ans) Sur inscription uniquement.

10h Complexe du Casino Conférence musicale Musiques populaires et occitanes (V. Touzet)

10h à 12h30 et 14h à 18h Complexe du Casino Expositions jusqu’au dimanche Faune, Flore & Culture Gasconne.

14h Complexe du Casino Initiation au gascon Découverte (B. Arrous), sur inscription.

15h Complexe du Casino Conférence gasconne Bèstias e mots d’ací (B. Arrous).

15h Complexe du Casino Spectacle jeunesse Confitura de calhaus (tout public), en partenariat avec Oc-Bi.

17h Square Lauret Concours de chant pyrénéen Rencontres polyphoniques.

18h Square Lauret Cantèra Chant polyphonique pour tous.

21h Centre ville Retraite des guides à cheval

22h Parc du Casino Spectacle des groupes folkloriques. .

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie lapastorala31@gmail.com

English :

On Friday August 14 in Luchon, enjoy a festive day combining gourmet hiking, Gascon culture, lectures, polyphonic singing, shows and entertainment for young and old, right up to the big folk show in the evening.

German :

Erleben Sie am Freitag, den 14. August in Luchon einen festlichen Tag mit einer Mischung aus Gourmetwanderungen, gascognischer Kultur, Vorträgen, polyphonem Gesang, Shows und Unterhaltung für Groß und Klein bis hin zu einer großen Folkloreshow am Abend.

Italiano :

Venerdì 14 agosto a Luchon, godetevi una giornata di festa che combina passeggiate gastronomiche, cultura guascone, conferenze, canti polifonici, spettacoli e intrattenimento per grandi e piccini, fino al grande spettacolo folkloristico della sera.

Espanol :

El viernes 14 de agosto, en Luchon, disfrute de una jornada festiva que combina paseos gastronómicos, cultura gascona, conferencias, canto polifónico, espectáculos y animaciones para grandes y pequeños, hasta el gran espectáculo folclórico de la noche.

L’événement HESTA GASCONA FETE GASCONNE PROGRAMME DU JEUDI 14 AOÛT Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2025-07-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE