HESTA GASCONA FETE GASCONNE SAMEDI 16 AOÛT

Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

2025-08-16

4 jours consacrés à la culture gasconne Une occasion unique de (re)découvrir la culture et la cuisine de la région, dans une ambiance festive et conviviale !

Une culture vivante, propre à notre identité, ouverte aux autres. Une culture qui se transmet et qui se partage

Au programme, ateliers, échanges, conférences, expositions, projections, promenades contées, découverte du patrimoine, jeux, stages, danses, chants, traditions…

Samedi 16 :

10h et 15h Fronton de Luchon Initiation pelote et démonstration grand chistera.

10h MJC Espace Nelson Mandela Passejada natura Promenade Faune/Flore dans les bois.

(M. Baudoin & F. Rachou).

10h MJC Espace Nelson Mandela Stage de chant traditionnel Polyphonies de Gascogne (W. Abo). Sur inscription uniquement.

10h à 17h Complexe du Casino Quilles et jeux en bois Quilles de neuf et de six des Pyrénées.

14h 17h Complexe du Casino Voyage sonore poétique Sono-thérapie par Médéric. Sur inscription uniquement.

14h MJC Espace Nelson Mandela Stages de danses occitanes Perfectionnement (bourrées). Sur inscription uniquement.

14h Complexe du Casino Initiation au gascon Découverte (B. Arrous), sur inscription.

15h Complexe du Casino Pièce de théâtre a trauca pairols Comédie surtitrée par les Galéjaires d’Ariège.

16h à 18h Centre ville Animations itinérante en ville Fanfares et musique de rue, Tarabastar et Mandadors.

17h Complexe du Casino Conférence botanique Géohistoire et Pyrénéïsme (J.C. Sanchez).

18h30 Parc du Casino Aperò’trad et bandas.

20h Parc du Casino Concert de La Mal Coiffée (Languedoc), Plume (Auvergne) et Orchestrina Trama (Catalogne). Il s’agit de la soirée ouverte à nos voisins d’Occitanie, qui, par leur diversité, feront découvrir plusieurs styles musicaux et sons d’Occitanie. La Mal Coiffée, pionnières des groupes vocaux féminins, présentera son nouvel album. Dans une ambiance festive et dansante, ces trois groupes vous emporteront dans des atmosphères différentes.. Entrée libre .

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie lapastorala31@gmail.com

English :

4 days dedicated to Gascon culture? A unique opportunity to (re)discover the region’s culture and cuisine, in a festive and convivial atmosphere!

German :

4 Tage, die der Kultur der Gascogne gewidmet sind? Eine einzigartige Gelegenheit, die Kultur und die Küche der Region (wieder) zu entdecken, in einer festlichen und geselligen Atmosphäre!

Italiano :

4 giorni dedicati alla cultura guascone? Un’occasione unica per (ri)scoprire la cultura e la cucina della regione, in un’atmosfera festosa e amichevole!

Espanol :

¿4 días dedicados a la cultura gascona? Una ocasión única para (re)descubrir la cultura y la gastronomía de la región, en un ambiente festivo y cordial

