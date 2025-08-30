Hèsta Gascona Rimons

72 Lieu-dit Le Bourg Nord Rimons Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-31

Retrouvez le temps d’un week-end la fête gasconne organisée à Rimons.

Au programme des chants et danses gasconnes, des animations pour petits et grands et l’exposition « Troc ton Art ».

Un concert lyrique est aussi organisé à l’église St-Hilaire le samedi. .

72 Lieu-dit Le Bourg Nord Rimons 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine

