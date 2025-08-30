Hèsta Gascona Rimons
samedi 30 août 2025.
Hèsta Gascona
72 Lieu-dit Le Bourg Nord Rimons Gironde
Début : 2025-08-30
fin : 2025-08-31
2025-08-30
Retrouvez le temps d’un week-end la fête gasconne organisée à Rimons.
Au programme des chants et danses gasconnes, des animations pour petits et grands et l’exposition « Troc ton Art ».
Un concert lyrique est aussi organisé à l’église St-Hilaire le samedi. .
72 Lieu-dit Le Bourg Nord Rimons 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine
