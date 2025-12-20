Hestejada de las arts hivernale Théatre L’Estaminet Uzeste
Hestejada de las arts hivernale Théatre L’Estaminet Uzeste vendredi 26 décembre 2025.
Hestejada de las arts hivernale
Théatre L’Estaminet 18 Rue Faza Uzeste Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-26
Programme complet en téléchargement. .
Théatre L’Estaminet 18 Rue Faza Uzeste 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 38 46 uzeste.musical@uzeste.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Hestejada de las arts hivernale
L’événement Hestejada de las arts hivernale Uzeste a été mis à jour le 2025-12-16 par La Gironde du Sud