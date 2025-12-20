Hestejada de las arts hivernale Théatre L’Estaminet Uzeste

Hestejada de las arts hivernale

Hestejada de las arts hivernale Théatre L’Estaminet Uzeste vendredi 26 décembre 2025.

Hestejada de las arts hivernale

Théatre L’Estaminet 18 Rue Faza Uzeste Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-30

Date(s) :
2025-12-26

Programme complet en téléchargement.   .

Théatre L’Estaminet 18 Rue Faza Uzeste 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 38 46  uzeste.musical@uzeste.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Hestejada de las arts hivernale

L’événement Hestejada de las arts hivernale Uzeste a été mis à jour le 2025-12-16 par La Gironde du Sud