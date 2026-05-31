Het Lindeboom – Festival de Musiques Traditionnelles, Parc Galamé, Loon-Plage

Het Lindeboom – Festival de Musiques Traditionnelles 23 – 26 juillet Parc Galamé Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T00:00:00+02:00 – 2026-07-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-26T00:00:00+02:00 – 2026-07-26T23:59:00+02:00

Ce festival gratuit attire chaque année pendant 4 jours plusieurs milliers de visiteurs !

4 jours de musiques traditionnelles, de rencontres, de danse et de convivialité au parc Galamé, où se côtoient des artistes de renommée nationale et internationale.

Ce festival est le rendez-vous incontournable des amateurs de musiques traditionnelles sur la Côte d’Opale.

Het Lindeboom, tremplin pour les jeunes musiciens folkloriques, et toute une palette d’activités au parc Galamé :

– jeux traditionnels

– tir à l’arbalète

– fabrication du pain artisanal

– ateliers (poterie, lin, atelier de création d’instruments à partir de matériaux de récupération…).

Tous les concerts sont gratuits.

Parc Galamé 655 Rue Gaston Dereudre 59279 Loon-Plage Loon-Plage 59279 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.het-lindeboom.org/ »}]

4 jours de musiques traditionnelles, de rencontres, de danse et de convivialité au parc Galamé, où se côtoient des artistes de renommée nationale et internationale. Musique Tradition

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