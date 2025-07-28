HETHEL et la rencontre du petit peuple de la forêt Troyes

HETHEL et la rencontre du petit peuple de la forêt

Théâtre Le Quai Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-17 14:30:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Ce spectacle plonge les enfants dans un univers magique, où la jeune sorcière Hethel tente de réaliser une potion pour exaucer son vœu le plus cher retrouver sa mère disparue.



Maladroite mais déterminée, elle part à la recherche du petit peuple de la forêt pour l’aider dans sa quête. Au cours de son aventure, elle rencontre animaux et créatures un petit lapin blessé, un korrigan malicieux, des fées bienveillantes…



À leur contact, elle découvre des leçons de vie sur la persévérance, l’entraide et la gestion des émotions. Entre interactions comiques avec Bran, son petit compagnon corbeau, énigmes périlleuses et rituels participatifs, ce voyage poétique aborde avec délicatesse des thèmes comme le deuil, la peur, l’anxiété face à l’échec, mais aussi la résilience.

Réservation en ligne ou à l’accueil du théâtre le jour même. .

Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 12 93 59 51 contact@theatrelequai.fr

